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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الليلة.. «ياما نامو ياما» أحدث عروض مسرح مصر

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:42 ص
ياما نامو ياما
ياما نامو ياما
منار إبراهيم
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تقدم قناة mbc مصر أحدث عروض مسرح مصر بعنوان "ياما نامو ياما"، وذلك اليوم في تمام الساعة الثامنة، بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي.

"ياما نامو ياما"، تدور أحداثها في إطار كوميدي حول أحد الشباب الذيين يٌسافروا إلى منطقة شرق أسيا للبحث عن كنز أسطوري يساعدة في الزواج من حبيبته، ويواجه الكثير من المشاكل وذلك في إطار كوميدي ساخر يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

يشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

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