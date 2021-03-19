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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وصول طائرة مساعدات طبية من بلجيكا للأردن

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:05 ص
طائرة مساعدات طبية
طائرة مساعدات طبية من بلجيكا
وكالات
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أعلن الأردن، استقبال طائرة تحمل مساعدات طبية مقدمة للأردن من مملكة بلجيكا، بهدف دعم الجهود الوطنية في محاربة وباء كورونا.

وحملت الطائرة البلجيكية التي وصلت إلى مطار ماركا العسكري الأردني، أجهزة ومستلزمات طبية من بينها أجهزة أوكسجين ومولدات طاقة، لتعزيز قدرة القطاع الطبي الأردني في التعامل مع جائحة كورونا.

وحسب وكالة "عمون" المحلية، "تأتي هذه المساعدات ثمرة للعلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين وبين جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيك".

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