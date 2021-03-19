وزارة العدل الأمريكية: مواطن روسى يعترف بذنبه فى تدبير هجوم إلكترونى

ذكرت وزارة العدل الأمريكية أن المواطن الروسي، يجور كريوتشكوف، "اعترف بذنبه في قضية محاولة تدبير هجوم إلكتروني على شبكة الحاسوب التابعة لشركة في ولاية نيفادا".وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، إن كريوتشكوف البالغ 27 عاما من عمره حاول خلال الفترة من 16 يوليو إلى 22 أغسطس مع متآمرين معه أن يجند موظفا في الشركة لكي يزرع برمجية مخربة في شبكة الحاسوب التابعة لها.وهذه العملية كانت تهدف، حسب فرضية الادعاء، إلى منح المواطن الروسي إمكانية وصول إلى النظام الإلكتروني من أجل ابتزاز أموال من الشركة بتهديد نشر بياناتها.وسبق أن قال مؤسس شركتي "Tesla" و"SpaceX"، إيلون ماسك، إن الهجوم كان من المخطط أن يستهدف شركة مختصة في إنتاج السيارات الكهربائية في نيفادا.