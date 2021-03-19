وفاة الشاب من أصل شيشانى المصاب فى حادث إطلاق النار بفرنسا

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الشاب من الأصول الشيشانية الذي أصيب في حادث إطلاق النار بمدينة رين غربي فرنسا، توفي متأثرا بجروحه في المستشفى، حسبما افادت وكالة أنباء " فرانس برس".يذكر أن حادث إطلاق النار وقع في مدينة رين يوم الأربعاء الماضي، وأصيب فيه اثنان من ذوي أصول شيشانية. وقالت وسائل الإعلام إنهما أخوان.وألقت الشرطة القبض على المشتبه بإطلاق النار البالغ 21 سنة من العمر، بينما تستمر عملية البحث عن المشبه به الثاني.وتشير الشرطة إلى أن الشخصين المشتبه بهما من أصول إفريقية، وكان حادث إطلاق النار ناجما عن تصفية الحسابات بين عصابات المخدرات، حسب المعلومات الأولية.