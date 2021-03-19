52 مليون دولار إضافية لتجاوز الأزمة الإنسانية فى إقليم تيغراى الإثيوبى

أعلنت الولايات المتحدة، منحها مساعدات بنحو 52 مليون دولار لإثيوبيا لمواجهة التداعيات الإنسانية للنزاع في إقليم تيجراي المضطرب.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، في بيان، إن "الولايات المتحدة تمنح 52 مليون دولار إضافية كمساعدة للتعامل مع الأزمة الإنسانية في إقليم تيغراي الإثيوبي"، مضيفا أن الحجم الإجمالي للمساعدات الأمريكية في هذا المجال بلغ حتى الآن 153 مليون دولار.وأوضح بلينكن أن هذه الأموال ستخصص لدعم جهود المنظمات الإنسانية الدولية في مساعدة بعض السكان المحليين الذين يعانون من حاجة ماسة إلى المساعدات والبالغ عددهم 4.5 مليون شخص إضافة إلى حوالي 62 ألف لاجئ فروا إلى السودان.كما شدد بلينكن مع ذلك على ضرورة إنهاء العمليات القتالية ومحاسبة من ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان في تيغراي.ودعا وزير الخارجية الأمريكي إلى انسحاب القوات الإريترية فورا وحث الحكومة الإثيوبية على وقف نشر قوات في الإقليم وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية هناك.وفي وقت سابق أعلن مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، موافقتها على طلب إثيوبي بإجراء تحقيق مشترك في جرائم حرب محتملة بإقليم تيجراي في شمال إثيوبيا.وأسفر القتال بين القوات الاتحادية التابعة لحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، الحزب الحاكم في الإقليم المذكور سابقا، عن مقتل آلاف الأشخاص.