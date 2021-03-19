ترتيب أفضل هدافى الدورى الأوروبى بعد دور الـ16

ودع النجم الإنجليزي هاري كين متصدر ترتيب هدافي الموسم الحالي للدوري الأوروبي لكرة القدم (2020-2021)، مع فريقه توتنهام هوتسبر من دور الستة عشر لـ"يوروبا ليج".وتقاسم كين صدارة أفضل هدافي الدوري الأوروبي، برصيد 8 أهداف، مع السويدي ميكائيل إسحق مهاجم فريق ليخ بوزنان البولندي، الذي خرج من الدور التمهيدي المؤهل إلى دور المجموعات للدوري الأوروبي.وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الأوروبي بعد دور الـ16 من المسابقة:1- السويدي ميكائيل إسحق (ليخ بوزنان) – برصيد 8 أهداف- الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير) – برصيد 8 أهداف3- الإسباني بورخا مايورال (روما) – برصيد 7 أهداف- الهولندي دونيايل مالين (آيندهوفن) – برصيد 7 أهداف- التركي يوسف يازيسي (ليل) – برصيد 7 أهداف- البرتغالي لويس ميغيل ألفونسو (بنفيكا) – برصيد 7 أهداف7- البرازيلي كارلوس فينيسيوس (توتنهام هوتسبير) – برصيد 6 أهداف- الإسرائيلي إيران زاهافي (آيندهوفن) – برصيد 6 أهداف- النرويجي ينس بيتر هاوجي (ميلان) – برصيد 8 أهداف- الكاميروني جان بيار نسامي (يونغ بويز) – برصيد 8 أهداف