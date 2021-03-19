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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

خالد جلال ناعيا شاكر عبدالحميد: ستظل أبحاثه إرثا للمكتبة العربية

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:43 ص
المخرج خالد جلال
المخرج خالد جلال
ايهاب مصطفى
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نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، الذى رحل عن عالمنا أمس الخميس، عن عمر يناهز 69 عامًا.

وقال جلال، إن الراحل كان أكاديميًا جليلا وناقدا فنيا صاحب بصمة واضحة، حيث تمكن من مواكبة الأجيال الشابة المبدعة، وكان نبراسا لهم، وستظل أبحاثه ومؤلفاته إرثا هاما تستفيد منه المكتبة العربية، داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

يذكر أن الدكتور شاكر عبد الحميد، تولى منصب وزير الثقافة بوزارة الدكتور كمال الجنزوري في عام 2011، وقد شغل العديد من المناصب منها: "أستاذ لعلم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون ونائبًا سابقًا لرئيس الأكاديمية من عام 2003 حتى عام 2005، وعميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، ومديرًا لبرنامج تربية الموهوبين، وأستاذًا بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي بالبحرين من عام 2005 حتى عام 2011"، وله مساهمات عديدة في النقد الأدبي والتشكيلي أيضًا.

وحصل الدكتور شاكر عبد الحميد على جائزة شومان للعلماء العرب الشبان في العلوم الإنسانية والتي تقدمها مؤسسة عبد الحميد شومان بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 1990، كما حصل على جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية (مصر – 2003)، وجائزة الشيخ زايد للكتاب في مجال الفنون عام 2012 عن كتاب الفن والعرابة.

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