ترامب الابن: بايدن ليس زعيمًا والعالم كله يعرف

اعتبر دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأمريكي السابق، رفض إدارة الرئيس جو بايدن إجراء مناقشة على الهواء مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "من مظاهر الضعف".وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال ترامب الابن، إن "بوتين دعا جو بايدن للمناظرة على الهواء مباشرة بدون سيناريو محضر مسبقا، والعالم كله يعرف أنه ليس لدينا زعيم".وشكك نجل دونالد ترامب في استعداد بايدن لإجراء مناقشة في هذا الإطار، مضيفا أن خصوم أمريكا "يرون هذا الضعف لنا وذلك يسرهم".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دعا جو بايدن للحوار على الهواء مباشرة بعد اتهامات حادة من قبله لروسيا ولبوتين شخصيا.وقال البيت الأبيض إن الرئيس "مشغول" ولن يشارك في مثل هذه المناقشات.