سفارة روسيا فى سراييفو: سنعتبر تقارب البوسنة مع الناتو خطوة غير ودية

سفارة روسيا في سراييفو: سنعتبر تقارب البوسنة مع الناتو خطوة غير ودية وسنرد عليها.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت السفارة الروسية لدى البوسنة والهرسك إن موسكو ستعتبر تقارب البلاد مع الناتو "خطوة غير ودية"، وستضطر للرد عليها.وجاء في بيان للسفارة الروسية في سراييفو، نشر على موقع الخارجية الروسية، أن "موقف روسيا إزاء مسألة توسع الناتو معروف جيدا".وتابعت السفارة قائلة إنه "في حال أي تقارب عملي بين البوسنة والهرسك وبين الناتو، ستضطر بلادنا للرد على هذه الخطوة غير الودية، حيث لم تحسن أي مرحلة من توسع الناتو العلاقات بين روسيا والأعضاء الجدد في الحلف".وأضافت السفارة أن توسع الناتو "يضعف الأمن والاستقرار في المنطقة، ويرسم خطوطا فاصلة جديدة في أوروبا أو تعزز القديمة منها"، مشيرة إلى أن توسع الناتو "يتناقض مع ضرورة منظومة الأمن المشترك الجديدة في القارة التي تحتاج إلى توحيد الجهود في التصدي للمخاطر والتحديات الجديدة".وأشارت السفارة إلى أن البيان يأتي تعليقا على زيادة "التقارير التي تثني على فوائد عضوية البوسنة والهرسك في الناتو".