واشنطن لبكين: لا نسعى إلى الصراع لكننا سندافع عن مبادئنا

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أول محادثاتها رفيعة المستوى مع المسئولين الصينيين، قائلة إن الإجراءات الصينية "تهدد نظاما عالميا قائما على القواعد".وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في بداية المحادثات مع الصينيين في ألاسكا: "نحن لا نسعى إلى الصراع ونرحب بالمنافسة الشديدة، وسوف ندافع دائما عن مبادئنا، وشعبنا، وأصدقائنا".من جانبه، أوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لكبير الدبلوماسيين الصينيين، يانج جيتشي، وعضو مجلس الدولة وانغ يي أن الجانب الأمريكي سيناقش "مخاوفه العميقة" بشأن الإجراءات الصينية في شينجيانج وهونج كونج وتايوان، وكذلك الهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة.وشدد بلينكن على أنه "كل من هذه التصرفات يهدد النظام القائم على القواعد، الذي يحافظ على الاستقرار العالمي".ووصل وزيرا خارجية الولايات المتحدة والصين الخميس إلى ألاسكا لعقد أول اجتماع ثنائي منذ انتخاب جو بايدن رئيسا، يبحثان خلاله في الخلافات العميقة العصية على الحل في معظم الأحيان بين أكبر قوتين في العالم تخوضان مواجهة لا هوادة فيها.ويعود الاجتماع الأخير بين البلدين الخصمين إلى يونيو، حيث لم ينجح في تبديد أجواء الحرب الباردة الجديدة التي سادت في نهاية رئاسة دونالد ترامب.