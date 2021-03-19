رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن لبكين: لا نسعى إلى الصراع لكننا سندافع عن مبادئنا

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:25 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
بدأت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أول محادثاتها رفيعة المستوى مع المسئولين الصينيين، قائلة إن الإجراءات الصينية "تهدد نظاما عالميا قائما على القواعد".

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في بداية المحادثات مع الصينيين في ألاسكا: "نحن لا نسعى إلى الصراع ونرحب بالمنافسة الشديدة، وسوف ندافع دائما عن مبادئنا، وشعبنا، وأصدقائنا".

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لكبير الدبلوماسيين الصينيين، يانج جيتشي، وعضو مجلس الدولة وانغ يي أن الجانب الأمريكي سيناقش "مخاوفه العميقة" بشأن الإجراءات الصينية في شينجيانج وهونج كونج وتايوان، وكذلك الهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة.

وشدد بلينكن على أنه "كل من هذه التصرفات يهدد النظام القائم على القواعد، الذي يحافظ على الاستقرار العالمي".

ووصل وزيرا خارجية الولايات المتحدة والصين الخميس إلى ألاسكا لعقد أول اجتماع ثنائي منذ انتخاب جو بايدن رئيسا، يبحثان خلاله في الخلافات العميقة العصية على الحل في معظم الأحيان بين أكبر قوتين في العالم تخوضان مواجهة لا هوادة فيها.

ويعود الاجتماع الأخير بين البلدين الخصمين إلى يونيو، حيث لم ينجح في تبديد أجواء الحرب الباردة الجديدة التي سادت في نهاية رئاسة دونالد ترامب.

موضوعات متعلقة

نقل موكب المومياوات الملكية 3 أبريل المقبل

اليوم.. محاكمة المتهم بالتستر على «متحرش المعادى»

بوابة الأزهر| استعلم عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2021 الفصل الدراسي الأول

مصدر أمني يوضح حقيقة اندلاع حريق بشركة بترول في الإسكندرية


الصور

image description

«الدستور» في رحلة لتدريب الصقور (صور)

image description

محمد نور الدين عميدًا لكلية الزراعة بجامعة دمياط

image description

محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية يكرمان الأم المثالية والطلاب المتفوقين

image description

«المتولي» عميدًا لكلية الهندسة بدمياط

image description

«اتحضر للأخضر».. انطلاق فعاليات زراعة 1000 شجرة بأسيوط

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

كارتيرون: مسئولو التعاون السعودى تفهموا رغبتى فى العودة للزمالك

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-3-2021

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 19-3-2021

اتهام الممثل أرمى هامر بالاغتصاب ومحاميه يصف الادعاءات بأنها مشينة

أيام زمان

«وعد بيليه».. كيف مسح الجوهرة السوداء دموع أبيه والبرازيل؟

انطوائي من جيل محتشم.. شائعات وأزمات في حياة عمرو دياب

«الكلمة الصادقة».. وثيقة مرور سهير شلبى إلى شاشة التليفزيون

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «١-٢»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة «3-3»
ماجد حبته
توابع الهستيريا الأمريكية
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
المزيد

الثقافة

خالد جلال ناعيا شاكر عبدالحميد: ستظل أبحاثه إرثا للمكتبة العربية

رئيس التنمية الثقافية ينعى شاكر عبدالحميد: «كان موسوعة ثقافية»

سعد القرش ناعيًا شاكر عبدالحميد: شيخ عرب بين أحبائه

شاكر عبدالحميد: أول مبلغ تحصلت عليه من الكتابة كان 7 آلاف جنيه