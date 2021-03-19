كارتيرون: مسئولو التعاون السعودى تفهموا رغبتى فى العودة للزمالك

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه يكن كل تقدير واحترام لمسئولي نادي التعاون السعودي.وقال المدير الفني للزمالك - في تصريحات للموقع الرسمي للنادي - "كنت قد اتفقت مع مسئولي النادي السعودي على قيادة الفريق لمدة عامين، ولم يكن لدى مسئولي التعاون رغبة في رحيلي بعد شهرين كما تردد، حيث حدث التباس في الأمر خلال الترجمة بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بنادي الزمالك مساء اليوم".وتابع: "عودتي للزمالك كان قراري، ورغبتي لبناء فريق جديد قادر على حصد البطولات، وهو ما أسعى له خلال الفترة القادمة، وكان مسئولو التعاون السعودي يرغبون في استمراري، ولكنهم تفهموا رغبتي في العودة للزمالك من جديد".وكان باتريس كارتيرون قد تم تقديمه بشكل رسمي من خلال اللجنة التي تدير نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز في مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمقر النادي لتوضيح كواليس عودته لقيادة الفريق وأسبابها.