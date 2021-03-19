نور الشربينى تتوج ببطولة بلاك بول الدولية للاسكواش

حصدت اللاعبة نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميا، على لقب بطولة بلاك بول لسيدات الاسكواش لأول مرة في تاريخها.وتفوقت نور الشربيني في المباراة النهائية التي أقيمت على ملاعب نادي بلاك بول بالتجمع الخامس، على الأمريكية من أصول مصرية أماندا صبحي في المباراة النهائية بالفوز بـ 3 أشواط مقابل شوط.واستغرقت المباراة النهائية 42 دقيقة وتفوقت نور في الأشواط بواقع، 13-11 و11-5 و6-11 و11-7.وتصل مجموع جوائز النسخة الرابعة من البطولة إلى 175 ألف دولار أمريكي.