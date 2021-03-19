مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-3-2021
الجمعة 19/مارس/2021 - 04:48 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-3-2021، في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية.
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-3-2021
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:35 ص
وقت الشروق 6:01 ص
موعد آذان الظهر 12:03 ص
موعد آذان العصر 30: 3
موعد آذان المغرب 6:06 م
موعد آذان العشاء 7:23
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:39 ص
وقت الشروق 6:06 ص
موعد آذان الظهر 12:08
موعد آذان العصر 3:35
موعد آذان المغرب 6:10 م
موعد آذان العشاء 7:28 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:25 ص
وقت صلاة الشروق 5:48 ص
وقت صلاة الظهر 11:51
موعد صلاة العصر 3:18 م
وقت صلاة المغرب 5:54 م
وقت صلاة العشاء 7:09 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:30
وقت الشروق 5:57 م
موعد آذان الظهر 11:59 م
موعد آذان العصر 3:26 م
موعد آذان المغرب 6:02 م
موعد آذان العشاء 7:19 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:33
وقت صلاة الشروق 5:54 ص
وقت صلاة الظهر 11:57 ص
موعد آذان العصر 3:23
موعد آذان المغرب 6:01 م
موعد آذان العشاء 7:13
مواقيت الصلاة في أسيوط
صلاة الفجْر 4:38 ص
الشروق 6:03 ص
صلاة الظُّهْر 12:05 م
صلاة العَصر 3:31 م
صلاة المَغرب 6:07 م
صلاة العِشاء 7:22 م
السويس
صلاة الفجْر 4:29 ص
الشروق 5:56 ص
صلاة الظُّهْر 11:58 ص
صلاة العَصر 3:24 م
صلاة المَغرب 6:00 م
صلاة العِشاء 7:17 م
مواقيت الصلاة في الأقصر
صلاة الفجْر 4:32 ص
الشروق 5:56 ص
صلاة الظُّهْر 11:57 ص
صلاة العَصر 3:23 م
صلاة المَغرب 6:00 م
صلاة العِشاء 7:14 م
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-3-2021
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:35 ص
وقت الشروق 6:01 ص
موعد آذان الظهر 12:03 ص
موعد آذان العصر 30: 3
موعد آذان المغرب 6:06 م
موعد آذان العشاء 7:23
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:39 ص
وقت الشروق 6:06 ص
موعد آذان الظهر 12:08
موعد آذان العصر 3:35
موعد آذان المغرب 6:10 م
موعد آذان العشاء 7:28 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:25 ص
وقت صلاة الشروق 5:48 ص
وقت صلاة الظهر 11:51
موعد صلاة العصر 3:18 م
وقت صلاة المغرب 5:54 م
وقت صلاة العشاء 7:09 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:30
وقت الشروق 5:57 م
موعد آذان الظهر 11:59 م
موعد آذان العصر 3:26 م
موعد آذان المغرب 6:02 م
موعد آذان العشاء 7:19 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:33
وقت صلاة الشروق 5:54 ص
وقت صلاة الظهر 11:57 ص
موعد آذان العصر 3:23
موعد آذان المغرب 6:01 م
موعد آذان العشاء 7:13
مواقيت الصلاة في أسيوط
صلاة الفجْر 4:38 ص
الشروق 6:03 ص
صلاة الظُّهْر 12:05 م
صلاة العَصر 3:31 م
صلاة المَغرب 6:07 م
صلاة العِشاء 7:22 م
السويس
صلاة الفجْر 4:29 ص
الشروق 5:56 ص
صلاة الظُّهْر 11:58 ص
صلاة العَصر 3:24 م
صلاة المَغرب 6:00 م
صلاة العِشاء 7:17 م
مواقيت الصلاة في الأقصر
صلاة الفجْر 4:32 ص
الشروق 5:56 ص
صلاة الظُّهْر 11:57 ص
صلاة العَصر 3:23 م
صلاة المَغرب 6:00 م
صلاة العِشاء 7:14 م