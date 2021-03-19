يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-3-2021، في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية.مواقيت الصلاة فى القاهرةوقت صلاة الفجر 4:35 صوقت الشروق 6:01 صموعد آذان الظهر 12:03 صموعد آذان العصر 30: 3موعد آذان المغرب 6:06 مموعد آذان العشاء 7:23مواعيد الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 4:39 صوقت الشروق 6:06 صموعد آذان الظهر 12:08موعد آذان العصر 3:35موعد آذان المغرب 6:10 مموعد آذان العشاء 7:28 م.مواعيد الصلاة بشرم الشيخوقت صلاة الفجر 4:25 صوقت صلاة الشروق 5:48 صوقت صلاة الظهر 11:51موعد صلاة العصر 3:18 موقت صلاة المغرب 5:54 موقت صلاة العشاء 7:09 م.مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:30وقت الشروق 5:57 مموعد آذان الظهر 11:59 مموعد آذان العصر 3:26 مموعد آذان المغرب 6:02 مموعد آذان العشاء 7:19 م.مواقيت الصلاة فى أسوانوقت صلاة الفجر 4:33وقت صلاة الشروق 5:54 صوقت صلاة الظهر 11:57 صموعد آذان العصر 3:23موعد آذان المغرب 6:01 مموعد آذان العشاء 7:13مواقيت الصلاة في أسيوطصلاة الفجْر 4:38 صالشروق 6:03 صصلاة الظُّهْر 12:05 مصلاة العَصر 3:31 مصلاة المَغرب 6:07 مصلاة العِشاء 7:22 مالسويسصلاة الفجْر 4:29 صالشروق 5:56 صصلاة الظُّهْر 11:58 صصلاة العَصر 3:24 مصلاة المَغرب 6:00 مصلاة العِشاء 7:17 ممواقيت الصلاة في الأقصرصلاة الفجْر 4:32 صالشروق 5:56 صصلاة الظُّهْر 11:57 صصلاة العَصر 3:23 مصلاة المَغرب 6:00 مصلاة العِشاء 7:14 م