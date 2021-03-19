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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-3-2021

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:48 ص
الصلاة
الصلاة
منة سالم
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يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-3-2021، في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-3-2021

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:35 ص
وقت الشروق 6:01 ص
موعد آذان الظهر 12:03 ص
موعد آذان العصر 30: 3
موعد آذان المغرب 6:06 م
موعد آذان العشاء 7:23

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:39 ص
وقت الشروق 6:06 ص
موعد آذان الظهر 12:08
موعد آذان العصر 3:35
موعد آذان المغرب 6:10 م
موعد آذان العشاء 7:28 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:25 ص
وقت صلاة الشروق 5:48 ص
وقت صلاة الظهر 11:51
موعد صلاة العصر 3:18 م
وقت صلاة المغرب 5:54 م
وقت صلاة العشاء 7:09 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:30
وقت الشروق 5:57 م
موعد آذان الظهر 11:59 م
موعد آذان العصر 3:26 م
موعد آذان المغرب 6:02 م
موعد آذان العشاء 7:19 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:33
وقت صلاة الشروق 5:54 ص
وقت صلاة الظهر 11:57 ص
موعد آذان العصر 3:23
موعد آذان المغرب 6:01 م
موعد آذان العشاء 7:13

مواقيت الصلاة في أسيوط

صلاة الفجْر 4:38 ص
الشروق 6:03 ص
صلاة الظُّهْر 12:05 م
صلاة العَصر 3:31 م
صلاة المَغرب 6:07 م
صلاة العِشاء 7:22 م

السويس

صلاة الفجْر 4:29 ص
الشروق 5:56 ص
صلاة الظُّهْر 11:58 ص
صلاة العَصر 3:24 م
صلاة المَغرب 6:00 م
صلاة العِشاء 7:17 م

مواقيت الصلاة في الأقصر

صلاة الفجْر 4:32 ص
الشروق 5:56 ص
صلاة الظُّهْر 11:57 ص
صلاة العَصر 3:23 م
صلاة المَغرب 6:00 م
صلاة العِشاء 7:14 م

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