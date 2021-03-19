«الزراعة» تنظم دورة تدريبية لمنتفعى المليون ونصف فدان

ينظم المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بوزارة الزراعة، الدورة التدريبية الخامسة (أساسيات الاستزراع السمكى)، والمخصصة لتقديم الدعم الفني والإرشادي لمنتفعى المشروع القومى لتنميه واستصلاح أراضى المليون والنصف مليون فدان (منطقة المغرة).وتُقام الدورة خلال الفترة من الأحد 21-3-2021 إلى الخميس 25-3-2021، حيث يقام التدريب والإقامة بمقر المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية - العباسة - أبو حماد- محافظة الشرقية.