34 مستشفى خيريًا يفتح أبوابه للأمهات للكشف والتشخيص مجانا

أعلنت خمس جمعيات أهلية تابعة لوزارة التضامن، عن فتح أبواب مستشفياتها وعياداتها الخيرية، السبت والأحد، للكشف وتشخيص الأمراض لكل أمهات مصر مجانًا، بمناسبة عيد الأم، وذلك تقديرا واحتفاءً بدور المرأة في المجتمع والأسرة.وقال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية، إنه "بوصفنا جمعيات غير هادفة للربح فإننا نعمل على الجمع بين مميزات القطاع الخاص والمستشفيات الحكومية وسد الفجوة في الخدمات العلاجية لنقدم للمرضى أفضل الخدمات الطبية بأسعار اقتصادية، واحتفالا بشهر المرأة وعيد الأم تم التنسيق ما بين الجمعيات لهذه الاحتفالية وذلك بفتح أبواب 34 مستشفى ومركز طبي تابع للجمعيات الخيرية وموزعة في 8 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، أسيوط، طنطا، البحيرة، والمنوفية والاسماعيلية.وتتيح هذه المستشفيات تقديم خدمات الكشف والتشخيص في كافة التخصصات الطبية وأمراض النساء، وتم الاستعداد لهذه الاحتفالية بتجهيز الفرق الطبية والتمريض، والتنبيه على اتباع كافة الإجراءات الوقائية لتجنب الازدحام وانتقال عدوى فيروس كورونا، كما سيتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة وموانع الحمل مجانا وفي حالة اكتشاف أي إصابات مزمنة سيتم العمل على دعم السيدات وتقديم أفضل خدمة علاجية ممكنة لهن.وقال الدكتور أحمد سعفان، أستاذ المسالك بطب عين شمس ورئيس مجلس إدارة جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية "رابعة العدوية سابقا"، إن المستشفيات الأهلية التابعة للجمعيات الخيرية تعمل تحت إشراف 3 وزارات هي التضامن والعدل والصحة.وفي خلال 6 سنوات فقط نجحت الجمعيات الأهلية في رفع كفاءة وتطوير 34 مستشفى ومركز طبي والتعاقد مع أساتذة كليات الطب لتحسين مستوى الخدمة الطبية في العيادات والعمليات بكافة التخصصات.