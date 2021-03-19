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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مانشستر يونايتد يفوز على ميلان 1-0 ويتأهل لربع نهائى الدورى الأوروبى

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:49 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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تأهل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد فوزه الثمين على فريق ميلان الإيطالي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سان سيرو"، في إياب دور ال-١٦ للمسابقة القارية.

ويعود الفضل في فوز مانشستر يونايتد اليوم إلى لاعبه الفرنسي بول بوجبا الذي سجل هدف اليونايتد واللقاء الوحيد في الدقيقة ٤٩.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت الخميس الماضي في ملعب "أولد ترافورد" قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة ١-١، ليحسم مانشستر يونايتد تأهله لدور الثمانية للدوري الأوروبي بنتيجة ٢-١ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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