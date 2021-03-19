«جوجل» تضيف خاصية التعليق النصى لمقاطع الفيديو

بدأت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، اختبار خاصية التعليق النصي الفوري لمقاطع الفيديو والمحتوى الصوتي على متصفح الويب الشهير "كروم"، بعد أن كانت مقتصرة على هواتف "بيكسل" الذكية.وتعتمد خاصية التعليق النصي التي تعرف باسم "لايف كابشنز" على تكنولوجيا التعلم الآلي لإنشاء تعليقات نصية مكتوبة تزامنية لإظهارها على الفيديوهات أو المحتوى الصوتي، مما يجعلها في متناول أي شخص أصم أو لديه صعوبات في السمع.وقالت الشركة إن الخاصية الجديدة ستعمل في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، كما ستظهر التعليقات النصبة حتى عند كتم صوت الفيديو أو المحتوى الصوتي أو خفض مستواه.وتعمل الخاصة الجديدة بشكل جيد مع فيديوهات "يوتيوب" و"تويتش" ومشغلات المقاطع الصوتية "بودكاست"، وحتى خدمات بث الموسيقى الشهيرة مثل "ساوند كلاويد".وأشارت "جوجل" إلى أن خاصية "لايف كابشنز" ستعمل مع ملفات المحتوى الصوتي ومقاطع الفيديو المخزنة على أجهزة المستخدمين إذا ما تم فتحها من داخل متصفح "كروم"، غير أنها نوهت إلى أنها تدعم في الوقت الحالي اللغة الإنجليزية، كما هو الحال مع نسختها الخاصة بالأجهزة المحمولة.يشار إلى أن خاصية "لايف كابشنز" قدمت لأول مرة على إصدارة منصة "أندرويد كيو" التجريبية، لكنها كانت تقتصر قبل اليوم على هواتف "بيكسل" و"سامسونج" الذكية. وأصبحت الخاصية الجديدة متاحة حاليا لإصدارات متصفح الويب "كروم" على أنظمة تشغيل "لينوكس" و"ماك" و"ويندوز"، كما ستصل قريبا بحسب الشركة إلى نظام "كروم أوه إس".