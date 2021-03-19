فياريال يتأهل للدور ربع النهائى بالدورى الأوروبى بالفوز على دينامو كييف

تأهل فياريال الإسباني إلى الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي بعد فوزه على ضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بملعب لاسيراميكا في اياب دور الستة عشر من البطولة.سجل هدفي فياريال اللاعب جيرارد مورينو في الدقيقتين 13 و36.وكان فياريال قد حقق الفوز في لقاء الذهاب بنفس النتيجة ليتاهل لدور الثمانية بنتيجة 4-صفر بمجموع اللقاين.وتأهل إلى الدور ربع النهائي رفقة فياريال كل من: أرسنال الانجليزي ودينامو زغرب الكرواتي وروما الايطالي وغرناطة الاسباني واياكس الهولندي ومانشستر يونايتد الانجليزي وسلافيا براج التشيكي