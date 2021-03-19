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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«تويتر» تختبر إتاحة مشاهدة فيديوهات «يويتوب» دون مغادرة شبكتها

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:55 ص
جريدة الدستور
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بدأت شركة "تويتر" الأمريكية، عملاق منصات التدوين المصغر عبر الإنترنت، اختبار إتاحة مشاهدة مقاطع الفيديو المنشورة على منصة "يوتيوب" الشهيرة، دون مغادرة شبكتها الاجتماعية.

وأطلقت "تويتر" الخاصية الجديدة عبر تطبيق منصتها الخاص بالأجهزة المعتمدة على نظام تشغيل "آي أوه إس"، كهواتف "آي فون" وحاسبات "آي باد" اللوحية.

وقالت الشركة إن الميزة الجديدة التي بدأت اختبارها حاليا لمستخدمي منصة (آي أوه إس) تسمح للمستخدم بمشاهدة مقاطع فيديو "يوتيوب" مباشرة من "الخط الزمني" للمستخدم دون الحاجة إلى مغادرة المحادثة عبر شبكتها الاجتماعية، مشيرة إلى أن الاختبار سيكون متاحا فقط لمجموعة صغيرة جدا من المستخدمين في كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والسعودية.

ونوهت إلى أن الاختبار الحالي سيمتد لأربع أسابيع فقط، وسيتم تقييمه لدراسة تعميمها لاحقا.

ويأتي اختبار بعد إجراء اختبارين آخرين مثله الأسبوع الماضي على التطبيقات الخاصة بمنصتي "آي أوه إس" و"أندرويد" والتي تستهدف جميعها تحسين مشاركة ومشاهدة الوسائط على الشبكة الاجتماعية.

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