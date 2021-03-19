«الأوقاف» تفتتح 11 مسجدًا بمحافظة البحيرة.. اليوم

تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، 11 مسجدًا جديدًا بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بتكلفة إجمالية تصل إلى 36 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله عز وجل.وأكد الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أن المديرية تقوم بتنفيذ خطة الوزارة، والتى تشمل إحلال وترميم جميع المساجد التى تحتاج إلى الإحلال والتجديد، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح 11 مسجدًا تابعين للوزارة بالمحافظة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الترميم والتشييد.وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة أنه سيتم افتتاح مساجد عمر بن الخطاب بمدينة دمنهور بمساحة ١٣٧٥ مترًا، والميهي بقرية الميهي بالدلنجات بمساحة ٤٠٥ أمتار، وأم اللبن بمساحه ٣٢٤ مترًا، والنور بقرية محلة كيل أبوحمص بمساحه ٦٤٥ مترًا، والروضة بقرية البرنوجى بمساحة ١٥٠ مترًا، وعزبة جورج قرية نديبة بمساحة ١٠٥ أمتار، و٤٦ ابيس الثورة كفر الدوار بمساحة ٢٥٠ مترًا، وعمر بن الخطاب بلقطر أبوحمص بمساحة ١٦١ مترًا، وقرية بوالينو دمنهور بمساحة ٣٣٦ مترًا، وعزبة السيد قرية الشخيبى كفر الدوار بمساحة ١٩٠ مترًا، والتوبة قرية المعركة الرئيسية بدر بمساحة ١٠٤٨ مترًا، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 36 مليون جنيه.