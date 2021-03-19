«جوجل» تعتزم إنفاق 7 مليارات دولار على مكاتبها فى الولايات المتحدة

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، عن خططتها لإنفاق 7 مليارات دولار على مكاتبها ومراكز بياناتها في الولايات المتحدة خلال العام الجاري.يأتي ذلك في إطار عودة الشركة للإنفاق على مقرات مكاتبها بعد توقفها جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقالت الشركة إن الخطة الجديدة تستهدف توسيع مكاتبها ومراكز بياناتها في 19 ولاية أمريكية، مما سينعكس على خلق ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل، لافتة إلى أن ولاية كاليفورنيا ستحظى وحدها بمليار دولار من تلك الأموال.وتخطط الشركة لافتتاح مقرات جديدة لمكاتبها في كل من سياتل وهوستون، ومسيسيبي، كما تخطط لعودة موظفيها إلى العمل داخل مكاتبها بداية فصل الخريف.