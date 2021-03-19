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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

توتنهام يودع الدورى الأوروبى بعد خسارته أمام دينامو زغرب الكرواتى

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:25 ص
توتنهام يودع الدورى
توتنهام يودع الدورى الأوروبى
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ودع فريق توتنهام الإنجليزي، بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد خسارته المفاجئة أمام مضيفه دينامو زغرب الكرواتي بثلاثة أهداف دون رد، في إياب دور الـ-١٦ للمسابقة القارية.

وكان توتنهام قد فاز على دينامو زغرب بهدفين دون رد في لقاء الذهاب الذي جمعهما الخميس الماضي في إنجلترا، ولكنه ودع المسابقة بخسارته اليوم بثلاثية نظيفة، بعدما امتدت المباراة لشوطين إضافيين، ليتأهل الفريق الكرواتي للدور ربع النهائي للدوري الأوروبي.

ويعود الفضل في فوز دينامو زغرب اليوم إلى لاعبه ميسلاف أورسيتش الذي سجل ثلاثية فريقه في الدقائق ٦٢ و٨٣ و١٠٦.

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