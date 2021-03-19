غرناطة الإسبانى يتأهل لربع نهائى الدورى الأوروبى رغم خسارته أمام مولده النرويجى

تأهل فريق غرناطة الإسباني إلى الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، رغم خسارته أمام مضيفه مولده النرويجي بنتيجة ١-٢، في إياب دور ال-١٦ للمسابقة القارية، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "بوشكاش أرينا" بالعاصمة المجرية بودابست.وكان غرناطة قد فاز على مولده بهدفين نظيفين، في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما الخميس الماضي في النرويج، ليتأهل الفريق الإسباني إلى دور الثمانية بنتيجة ٣-٢ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.وتقدم مولده بهدف في الدقيقة ٢٩ سجله اللاعب خيسوس فاييخو لاعب غرناطة بالخطأ في مرماه، ثم تعادل الفريق الإسباني في الدقيقة ٧٢ بهدف مهاجمه روبرتو سولدادو، قبل أن يسجل إيريك هيستاد الهدف الثاني لمولده من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة.