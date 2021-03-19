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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون يهنئ الرئيس التونسى بذكرى الاستقلال

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:21 ص
ماكرون
ماكرون
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هنأ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بمناسبة احتفال تونس بالذكرى الخامسة والستين للاستقلال.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الرئيس التونسي من ماكرون، بحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية.

ولفت بيان الرئاسة التونسية إلى أن هذه المكالمة كانت فرصة بحث خلالها الرئيسان عددا من القضايا، منها تلك المتعلقة بالوضع الصحي في كل من البلدين وفي العالم بأسره، حيث تم التشديد على أن هذه الجائحة لا يمكن مواجهتها إلا إذا اتحدت الأمم، وتعاضدت الجهود.

وأعرب الرئيس الفرنسي، عن استعداد بلاده لدعم الجهود التونسية سواء في مواجهة هذه الجائحة أو في إطار التعاون الثنائي بين البلدين.

وعلى صعيد آخر، استعرض الرئيسان سير الاستعدادات الخاصة بتنظيم قمة الفرنكوفونية بجزيرة جربة التونسية في شهر نوفمبر 2021، والعقبات التي مازالت قائمة، وأكدا العزم المشترك على ضرورة تجاوزها وتذليلها لإنجاح هذه القمة.. وعبر الرئيس الفرنسي عن تقديره لما تقوم به السلطات التونسية وعن عزمه الثابت لدعمها وتعزيزها.

وتم التطرق أيضا، خلال الاتصال الهاتفي، إلى الوضع في ليبيا إثر الزيارة التي أداها سعيد، أمس الأربعاء، إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وجدد رئيس الجمهورية التونسية، بحسب البيان، تأكيده أن الحل للوضع في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا من الليبيين أنفسهم، وأن الانتخابات المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل يجب أن تتم في موعدها حتى يسترجع الشعب الليبي سيادته كاملة ويبسطها فوق كل أراضيه بناء على شرعية ليبية خالصة.

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