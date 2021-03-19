رئيس التنمية الثقافية ينعى شاكر عبدالحميد: «كان موسوعة ثقافية»

توفي الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة الأسبق، وأحد أبرز نقاد الوطن العربي، وذلك ببعد معاناته مع فيروس كورونا وانتقاله إلى إحدى مستشفيات الجيزة.ونعى فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وجميع العاملين بقطاع الصندوق، أ.د شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق، بعد أن رحل عن عالمنا.وقال "عبدالوهاب"، إن الدكتور شاكر عبدالحميد كان يتميز فضلا عن علمه الغزير وأدبه الجم وتواضعه الذي يليق بالعلماء فقد كان موسوعة ثقافية.وفي نهاية كلمته قال "عبدالوهاب": "أننا بقلوب مؤمنة بقضاء الله، نتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة ومحبي وتلاميذ الدكتور شاكر عبد الحميد، داعين المولى عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".والدكتور شاكر عبد الحميد من مواليد 20 يونيو 1952 بأسيوط بصعيد مصر، عمل أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للثقافة ثم تولى منصب وزير الثقافة بوزارة كمال الجنزورى فى ديسمبر 2011، وهو أستاذ لعلم نفس الإبداع - أكاديمية الفنون المصريةحائز على جوائز عديدة "جائزة شومان للعلماء العرب الشبان فى العلوم الإنسانية والتى تقدمها مؤسسة عبد الحميد شومان بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 1990، جائزة الدولة للتفوق فى العلوم الاجتماعية – مصر – 2003، جائزة الشيخ زايد للكتاب فى مجال الفنون -2012 عن كتاب الفن والعرابة