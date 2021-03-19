روما يتأهل لربع نهائى الدورى الأوروبى بفوزه على شاختار دونيتسك 2 - 1

تأهل نادي روما الإيطالي إلى الدور ربع النهائي بالدوري الأوروبي عقب فوزه على مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بهدفين مقابل هدف في المباراة، التي جمعتهما على ملعب مجمع اولمبيسكي الرياضي في إياب دور الـ16 من البطولة.وسجل هدفي روما اللاعب بورخا مايورال في الدقيقتين 59 و72، بينما أحرز هدف شاختار الوحيد اللاعب جيونيور مورايس في الدقيقة 59.وكان روما قد فاز في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة، ليتاهل لدور الثمانية بنتيجة 5 - 1 بمجموع اللقائين.