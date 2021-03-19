إسبانيا تعلن استئناف استعمال لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكورونا الأربعاء المقبل

أعلنت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا دارياس، استئناف بلادها استعمال لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد أن أكدت وكالة الأدوية الأوروبية أنه "آمن وفعال".وقالت دارياس - في مؤتمر صحفي، حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية- إن "خبراء الصحة من 17 حكومة إقليمية في إسبانيا سوف يجتمعون نهاية هذا الأسبوع لتقديم اقتراح بشأن الجزء من السكان الذي يجب أن يحصل على لقاح أسترازينيكا بدءا من الأربعاء المقبل".وكانت قبرص وإيطاليا قد أعلنتا، في وقت سابق اليوم، خططهما لاستئناف استخدام لقاح "أسترازينيكا" يوم الجمعة المقبلة، وذلك بعد توصية من وكالة الأدوية الأوروبية يوم الخميس بأن فوائد اللقاح تفوق مخاطره بكثير.