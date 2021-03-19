رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئولة دولية تؤكد مساندة الأمم المتحدة للتحول الديمقراطى بالسودان

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:15 ص
السودان
السودان
أ ش أ
طباعة
أكدت المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة نتاليا كانيم، مساندة الأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للسكان للتحول الديمقراطي بالسودان، مثمنة الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية لتلبية طموحات وتطلعات السودانيين.

وشددت كانيم، في تصريح عقب لقائها رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، على التزام الأمم المتحدة وتصميمها على دعم جهود الحكومة في تدعيم الحكم الرشيد وسيادة حكم القانون وإعلاء قيم حقوق الانسان، ووضع البلاد في مسار التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأعربت عن شكرها لحكومة وشعب السودان لكرمهم وترحيبهم باللاجئين من الدول المجاورة ولجهودهم الكبيرة وجهود العاملين بالحقل الإنساني لمساعدة الآخرين لتحسين واقع حياتهم، مُعبرة عن تطلعها لأن تكون تجربة السودان مُلهمة لأفريقيا والعالم في إطار العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

موضوعات متعلقة

«الخارجية» ترد على اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة دون اتفاق

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج

«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات


الصور

image description

«الدستور» في رحلة لتدريب الصقور (صور)

image description

محمد نور الدين عميدًا لكلية الزراعة بجامعة دمياط

image description

محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية يكرمان الأم المثالية والطلاب المتفوقين

image description

«المتولي» عميدًا لكلية الهندسة بدمياط

image description

«اتحضر للأخضر».. انطلاق فعاليات زراعة 1000 شجرة بأسيوط

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

مانشستر يونايتد يفوز على ميلان 1-0 ويتأهل لربع نهائى الدورى الأوروبى

«جوجل» تضيف خاصية التعليق النصى لمقاطع الفيديو

توتنهام يودع الدورى الأوروبى بعد خسارته أمام دينامو زغرب الكرواتى

غرناطة الإسبانى يتأهل لربع نهائى الدورى الأوروبى رغم خسارته أمام مولده النرويجى

أيام زمان

«وعد بيليه».. كيف مسح الجوهرة السوداء دموع أبيه والبرازيل؟

انطوائي من جيل محتشم.. شائعات وأزمات في حياة عمرو دياب

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «١-٢»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة «3-3»
ماجد حبته
توابع الهستيريا الأمريكية
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
المزيد

الثقافة

شاكر عبدالحميد: أول مبلغ تحصلت عليه من الكتابة كان 7 آلاف جنيه

«خسارة فادحة».. مثقفون ينعون شاكر عبد الحميد

شاكر عبدالحميد: يحيى الطاهر عبدالله كان جواز مروري للكتابة

إيناس عبدالدايم تنعى شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق