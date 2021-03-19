تونس تسجل 496 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و490 حالة.وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 496 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 243 ألفًا و935 حالة.. موضحة أنه تم تسجيل شفاء 608 حالات من الإصابة بفيروس كورونا، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للمصابين، الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء، بلغ 10 آلاف و970 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 266 حالة، إلى جانب 90 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.