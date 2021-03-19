الجيش اليمنى ينجح فى تحرير جبل جاشع الاستراتيجى بجبهة حيفان جنوب تعز

نجحت قوات الجيش الوطني اليمني، مدعومة بالمقاومة الشعبية في تحرير جبل جاشع الاستراتيجي بالكامل، وعدد من المواقع في محيط مديرية حيفان جنوب تعز.وأفاد مصدر عسكري يمني - لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- بأن قوات الجيش الوطني استكملت تطهير وتأمين جبل جاشع الاستراتيجي وتبة مخادرة وعدد من المواقع، مشيرًا إلى أن المواجهات أسفرت عن مصرع 4 من عناصر المليشيات الحوثية، فضلًا عن إصابة 6 آخرين.وأضاف المصدر أن في جبهة مدارات غرب المدينة تصدى الجيش الوطني لهجوم للمليشيات، وكبدهم خسائر كبيرة بالأرواح وإحراق طقم عسكري للمليشيات ومقتل من كانوا على متنه، ولاذ من تبقى منهم بالفرار.