رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تؤكد للبنك الدولى التزامها بالإصلاحات الاقتصادية

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:09 ص
هشام مشيشي
هشام مشيشي
أ ش أ
طباعة
أكد رئيس الوزراء التونسي هشام مشيشي، خلال لقائه مع وفد عن البنك الدولي يتقدمهم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بالحاج، التزام الحكومة التونسية بالقيام بالإصلاحات الضرورية خصوصا في هذا الظرف الاقتصادي والصحي الصعب.

وأكد مشيشي، بحسب بيان رئاسة الحكومة التونسية، أن العلاقة بين تونس والبنك الدولي هي علاقة تاريخية وتعاون وشراكة بين الطرفين.

وثمن مشيشي، وقوف البنك الدولي إلى جانب تونس، وثقته المستمرة في مؤسساتها، مضيفا أن التنسيق مع وفد البنك الدولي بتونس قد تواصل لأشهر، لتكون ثمرته تحقيق العديد من الإنجازات التي تهم الفئات الضعيفة، والأشخاص الذين تضرروا من جراء جائحة الكوفيد-19.

وتقرر في ختام زيارة وفد البنك الدولي إلى تونس – بحسب البيان - الموافقة على ضخ قرض قيمته 300 مليون دولار في ميزانية الدولة التونسية، وسيخصص هذا القرض لدعم حوالي مليون أسرة من الفئات الضعيفة والتي تضررت جراء جائحة كوفيد-19.

كما تمت الموافقة على منح تونس قرضا بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة الحكومة في الحملة الوطنية للتطعيم، وسيخصص هذا القرض لاقتناء التطعيمات، ودعم منظومة التخزين والتبريد.

وعقب اللقاء، نوه بالحاج إلى أن البنك الدولي لمس توجها واضحا لدى الحكومة التونسية لإرساء الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية في هذا الظرف الصعب.

واعتبر بالحاج أن ضخ 400 مليون دولار في ميزانية الدولة التونسية هو بمثابة عربون ثقة من البنك الدولي لتونس، داعيا في هذا الإطار الدولة التونسية إلى أن تمضي بصفة واضحة في هذه الإصلاحات لإعطاء إشارة إيجابية للمؤسسات المالية.

موضوعات متعلقة

«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات

نقل موكب المومياوات الملكية 3 أبريل المقبل

وزير التعليم يكشف موعد نتيجة أولى وتانية ثانوى

بوابة الأزهر| استعلم عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2021 الفصل الدراسي الأول


الصور

image description

«الدستور» في رحلة لتدريب الصقور (صور)

image description

محمد نور الدين عميدًا لكلية الزراعة بجامعة دمياط

image description

محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية يكرمان الأم المثالية والطلاب المتفوقين

image description

«المتولي» عميدًا لكلية الهندسة بدمياط

image description

«اتحضر للأخضر».. انطلاق فعاليات زراعة 1000 شجرة بأسيوط

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

نور الشربينى تتوج ببطولة بلاك بول الدولية للاسكواش

مانشستر يونايتد يفوز على ميلان 1-0 ويتأهل لربع نهائى الدورى الأوروبى

«جوجل» تضيف خاصية التعليق النصى لمقاطع الفيديو

أياكس يتأهل للدور ربع النهائى بالدورى الأوروبى بفوزه على يونج بويز

أيام زمان

«وعد بيليه».. كيف مسح الجوهرة السوداء دموع أبيه والبرازيل؟

انطوائي من جيل محتشم.. شائعات وأزمات في حياة عمرو دياب

«الكلمة الصادقة».. وثيقة مرور سهير شلبى إلى شاشة التليفزيون

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «١-٢»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة «3-3»
ماجد حبته
توابع الهستيريا الأمريكية
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
المزيد

الثقافة

خالد جلال ناعيا شاكر عبدالحميد: ستظل أبحاثه إرثا للمكتبة العربية

سعد القرش ناعيًا شاكر عبدالحميد: شيخ عرب بين أحبائه

شاكر عبدالحميد: أول مبلغ تحصلت عليه من الكتابة كان 7 آلاف جنيه

«خسارة فادحة».. مثقفون ينعون شاكر عبد الحميد