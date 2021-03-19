سعد القرش ناعيًا شاكر عبدالحميد: شيخ عرب بين أحبائه

توفي منذ قليل الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، وأحد أبرز نقاد الوطن العربي، بعد معاناته مع فيروس كورونا.وعبر نشر خبر رحيل الدكتور شاكر عبد الحميد نعاه الكاتب الروائي سعد القرش عبر صفحة التواصل الاجتماعي الفيس بوك "شيخ عرب حقيقي، في الجامعة والوزارة وبين أحبابه، لم يتأخر يومًا عن مجاملة أحد، والحفاوة به، عاش بقلب نقيّ، ووضع كل شيء في يده، وغادر الوزارة، وعاد بالقلب نفسه إلى محبّيه، وها هو يفارقهم".وكتب الكاتب الصحفي أسامة الرحيمي على صفحة التواصل الاجتماعي الفيس بوك "ستظل في قلوبنا دكتور شاكر رمزًا للنبل والعطاء الفكري والسماحة.. ربنا يرحمك يا صديقي الحبيب".والدكتور شاكر عبدالحميد يعد واحدًا من أبرز المثقفين المصريين، وتحمل مؤلفاته خصوصية ونظرة موسوعية للعلوم والفنون، وكان له حضور قوي في الوسط الثقافي.وعبد الحميد من مواليد 20 يونيو 1952 بأسيوط بصعيد مصر، عمل أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للثقافة ثم تولى منصب وزير الثقافة بوزارة كمال الجنزوري فى ديسمبر 2011، وهو أستاذ لعلم نفس الإبداع - أكاديمية الفنون المصرية.حائز على جوائز عديدة "جائزة شومان للعلماء العرب الشبان في العلوم الإنسانية والتى تقدمها مؤسسة عبد الحميد شومان بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 1990، جائزة الدولة للتفوق فى العلوم الاجتماعية – مصر – 2003، جائزة الشيخ زايد للكتاب فى مجال الفنون -2012 عن كتاب الفن والعرابة".