شاكر عبدالحميد: أول مبلغ تحصلت عليه من الكتابة كان 7 آلاف جنيه

كثير من الحوارات التي أجرتها "الدستور" مع وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد الذي غيبه الموت مساء اليوم عن عمر ناهز 69 عامًا، وفي حوار منها ذكر عبد الحميد حكاية أول أجر تقاضاه عن الكتابة.يقول شاكر عبد الحميد: "كان ذلك بسلسلة عالم المعرفة، والحكاية أنني حصلت على الدكتوراه عام 1984، وفي عام 1987 نشرت رسالة الدكتوراه في سلسلة عالم المعرفة، كان فؤاد زكريا هو مستشار التحرير ونشرت الرسالة تحت عنوان "العملية الإبداعية في عالم التصوير"، وقال لي عدلي رزق الله يومها: "أنا أحببت هذا الكتاب ما عدا الجزء الذي ذكرتنا فيه".ويضيف: "الكتاب فيه عرض وتحليل للوحات بيكاسو والكثير منها لفنانين، وأذكر أن مكافأته كانت 7 آلاف جنيه وكانت أول أجر أتحصل عليه من الكتابة".ويتابع: "حين قابلت الدكتور فؤاد زكريا أبلغني أنه سعيد بالكتاب وطلب مني كتابا آخر، فقلت له أي كتاب، فقال: حين قرأت سيرتك الذاتية وجدت أن لديك دراسات عن التفضيل الجمالي، فقلت: هذا تكليف جيد، فعملت عليه وأكملته، وجاء الكتاب عن الخيال والفكاهة والضحك، وترجمت كتب العبقرية والإبداع والقيادة، وسيكولوجية فنون الأداء، والغرابة في الأدب، وغيرها".