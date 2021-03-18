جامعة باشن الأمريكية تنظم ملتقى «الخطاب الصوفى والتجديد»

أعلنت جامعة باشن الأمريكية، فرع العلوم الإسلامية، تنظيم ملتقى علمي بعنوان "الخطاب الصوفي وسؤال التجديد"، وذلك مع زمرة من العلماء والمختصين في الفترة من 29 إلى 30 مارس، تحت رعاية جامعة باشن العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية.ويشارك فى الملتقى العلمي ثلة من العلماء والباحثين، يأتي في مقدمتهم الدكتور بدري المداني دولة تونس، والدكتور عزيز الكبيطي دولة المغرب، والدكتور كفاح بطة روسيا الاتحادية والدكتور مازن الشريف دولة تونس، والدكتور إسماعيل إبراهيم الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتورة آمال الملاحي دولة المغرب.من جانبه، قال الدكتور بدري المدني، إن هذا الملتقي الصوفي الدولي يهدف إلى الحديث عن الخطاب الصوفي والتجديد، وكيف أن للتصوف دور أصيل في عملية التجديد التي يتحدث عنها الكثيرون حول العالم، خلال الفترة الأخيرة.وتابع "المدني" أن الخطاب الصوفي خطاب وسطى متزن يرفض التطرف والعنف وعلى الجميع أن يعلم ذلك جيدًا.