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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بورصة السلع.. تراجع جماعى فى الخضار وارتفاع الدواجن

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:53 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطوير أسعار السلع الأساسية لدى تجار التجزئة متضمنًا جميع أعباء النقل والضرائب، موضحًا أن الأسعار أخذت منحنى الهبوط خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه من العام نفسه والعام السابق عليه.

وبلغ متوسط سعر بيع كيلو طاطم 3.49 جنيه فى شهر فبراير 2021 مقابل 4.21 جنيه فى شهر يناير 2021 بنسبة انخفاض قدرها 17%، بينما كان متوسط سعر البيع 7.22 جنيه فى شهر فبراير 2020 بنسبة انخفاض قدرها 51.7%.

كما بلغ متوسط سعر بيع كيلو فلفل أخضر رومى 5.77 جنيه فى شهر فبراير 2021 مقابل 5.98 جنيه خلال شهر يناير 2021 بنسبة انخفاض 3.5%، بينما كان متوسط سعر البيع 7.29 جنيه فى شهر فبراير 2020 بنسبة انخفاض 20.9%.

وانخفض متوسط سعر بيع كيلو بصل لـ 6.02 جنيه في شهر فبراير 2021 مقابل 6.04 جنيه في شهر يناير 2021 بنسبة انخفاض 0.3%، بينما كان متوسط سعر البيع 8.39 جنيه في شهر فبراير 2020 بنسبة انخفاض 28.2%.

فيما سجل متوسط سعر بيع دجاح بلدى 39.41 جنيه فى شهر فبراير 2021 مقابل 39.19 جنيه خلال شهر يناير 2021 بنسبة زيادة قدرها 0.6%، بينما كان متوسط سعر البيع 40.93 جنيه في شهر فبراير 2020 بنسبة انخفاض 3.7%.

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