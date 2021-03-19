«قوى عاملة بنى سويف» تطلب مهندسين حديثى التخرج للعمل بإحدى شركات الكيماويات

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، عن توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات الكيماويات والتعدين.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مهندسين جودة، مهندسين إنتاج، ويفضل أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حديثي التخرج من كليات العلوم قسمي كيمياء أو جيولوجيا.كما تطلب الشركة، عمال إنتاج وتعبئة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط.وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوفير مواصلات، تأمين صحي، تأمين اجتماعي، وحوافز.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01111998326، أو 01227866082.