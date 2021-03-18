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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار التوافد للتطعيم ضد كورونا فى السويس (صور)

الخميس 18/مارس/2021 - 11:49 م
جريدة الدستور
كريم أنور
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يواصل المواطنون من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في السويس، التوافد على مركز مبارك الطبي لتلقي تطعيم فيروس كورونا.

وكلف وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور إسماعيل الحفناوى، رضا فكرى وكيل مديرية الصحة، والدكتور آسر البنا مدير عام الطب الوقائى والرعاية الأساسية، سير العمل بمركز طبي مبارك الذي يستقبل المواطنين لتلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد للفئات المستهدفة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطقم الطبية، والذين قاموا بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم.

ويأتي هذا بناءً على توجيهات القيادة السياسية ومجهودات وزارة الصحة والسكان لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وتنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

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