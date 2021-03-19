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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

مصر تؤمن مخزونها الاستراتيجى من لقاح كورونا

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:30 ص
جريدة الدستور
سمر محمدين
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شرعت مصر في تأمين احتياجاتها من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، من خلال عقد اتفاقات مختلفة من قبل الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان مع الدول الأخرى لتلقي شحنات متتالية من جرعات اللقاح.

وكانت قد بدأت وزارة الصجة بخطة تطعيم الفرق الطبية والمواطنين حسب الأولوية، إذ يأتي كبار السن والحالات المرضية من أصحاب الأمراض المزمنة على رأس القائمة.

وترصد "الدستور" شحنات لقاح كورونا التي ستستقبلها مصر من مختلف الدول خلال الأيام القادمة وفق التقارير الرسمية المعلنة.

ومن المقرر أن تتسلم مصر شحنة جديدة قدرها 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم هدية من الصين، خلال الأيام القادمة، وبهذا يرتفع المخزون الاستراتيجي لمصر من اللقاح إلى 700 ألف، وذلك بعد تسلم الشحنة الجديدة من الصين.

أما عن لقاح أسترازينيكا فمن المتوقع أن تصل مصر شحنة من هذا اللقاح بحوالي 6 ملايين جرعة ضمن 8.6 مليون جرعة خلال الشهر الجاري، وذلك بصدد تحالف جافي الذي اشتركت فيه مصر ضمن مبادرة كوفاكس ومنظمة الصحة العالمية، على أن يصل الإجمالي بنهاية العام الجاري إلى 40 مليون جرعة.

لقاح كورونا أثبتت فعالية في إنتاج الأجسام المضادة بمعدل 99%، أما فيما يخص الوقاية فتصل نسبة الوقاية من الفيروس والوصول إلى الحالات المتوسطة والشديدة إلى 100%، ووصلت نسبة الوقاية من الإصابة بالفيروس إلى 86%، وفق ما أعلنته وزارة الصحة والسكان.

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