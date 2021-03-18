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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

استئناف ورشة الموزاييك ضمن مبادرة صنايعية مصر بـ«ثقافة السويس»

الخميس 18/مارس/2021 - 11:43 م
ثقافة السويس
ثقافة السويس
كريم أنور
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استنأفت مبادرة "صنايعية مصر" فعالياتها، بفرع ثقافة السويس، والتي تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتتولى المدربة بهيرة ياسر، تدريب المشاركين بمبادرة صنايعية مصر على فن "الموزاييك"، وهي ثاني ورش المبادرة بقصر ثقافة السويس.

وتقوم ورشة الموزاييك على الآتي: التعرف على خامات وأدوات الموزاييك وتعلم تقنيات التنفيذ المختلفة لتنفيذ عدد من لوحات الموزامبيك وخلال مراحل التنفيذ يتعلم المتدرب تقطيع الزجاج ولصقه على السطح المراد تنفيذ اللوحة عليه وتعلم تدرج اللون والنقل من لون إلى لون بالزجاج من الظل والنور بالزجاج حتى يتمكن المتدرب من إنتاج عمل فني من الموزاييك".

ويستخدم المتدربون على فن الموزاييك خامات منها الزجاج ملون وبلاطات الموزامبيك الزجاجية وخشب وغراء أبيض.

وتستمر الورشة بقاعة الفنون التشكيلية بقصر ثقافة السويس من 17 مارس حتى 20 مارس.

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