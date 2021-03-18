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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الوزراء الفلسطينى: تعودنا فى فلسطين على المواقف المصرية المشرفة والداعمة

الخميس 18/مارس/2021 - 11:43 م
محمد أشتية
محمد أشتية
أميرة العنانى
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وجَّه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية التحية إلى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- وإلى الشعب المصري لدعمهم الدائم والمستمر للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك تعقيبًا على كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التي ألقاها في مؤتمر "بيت المقدس الإسلامي الدولي العاشر" في فلسطين بمدينة رام الله، الذي عقد افتراضيًّا عبر تطبيق زووم، تحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني تعقيبًا على كلمة فضيلة المفتي: "لقد تعودنا في فلسطين على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية التي نعتز بها دائمًا ونفتخر، تلك المواقف التي تجسدها القيادة المصرية على أرض الواقع، وسجل لها التاريخ بصمة من نور".

وكان فضيلة مفتي الجمهورية قد أكد في كلمته أن مصر قد شاركت عبر تاريخ القضية الفلسطينية بموجب دورها الريادي في المنطقة وبما تحمله من حب وود للشعب الفلسطيني في كافة أطوار القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك، وعملت مصر ولا زالت تعمل بقيادة فخامة الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي على توحيد الجهود وإذابة الفوارق وحل الخلافات بين كافة الفصائل من أجل تقريب وجهات النظر وجمع الشمل وتوحيد الصف لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإنهاء المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج جراء الظروف الشديدة والقرارات التعسفية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني يوميًّا بسبب الاحتلال.

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