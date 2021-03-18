«حدث عالمي».. كيف استعدت مصر لموكب نقل المومياوات الملكية؟

من أجل هذا الحدث الكبير الذي ينتظره العالم بيوم 3 أبريل القادم، وهو نقل موكب 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، ذلك الموكب الذي ستنفرد به مصر، تستعد العديد من الوزارات على رأسهم وزارة الآثار للخروج بهذا الحدث بمظهر يليق بتاريخ مصر العظيم، ومكانته في نفوس العالم.من أجل هذه المناسبة تشهد محافظة القاهرة التى تقع فى مسار نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري الى المتحف القومى للحضارات، أعمال تطوير كبيرة، ضمن تجهيز هذا الموكب.فخط سير المومياوات يبدأ من ميدان التحرير مرورًا بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحيي السيدة زينب ومصر القديمة وصولًا لمتحف الحضارات، لذا يتم تطوير كافة الشوارع ورفع كفاءتها الواقعة بمسار الموكب الملكى، ومن المقرر أن يتم إخلاء الشوارع من المارة بمسار الموكب أثناء النقل، كما سيتم تنسيق ألوان العقارات بمسار الموكب.أما عن عدد المومياوات والتوابيت التي سيتم نقلها فيبلغ 22 مومياء ملكية، ويرجع تاريخ هذه المومياوات إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ويعد بين المومياوات المنقولة مومياء الملك رمسيس الثانى، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمو.عنصري الأمان والسلامة للحدث، بين أبرز عناصر الخطة التي تم وضعها من قبل العديد من الوزارات استعدادًا لتلك المناسبة العظيمة، بالإضافة إلى ذلك يأتي التجهيز لعدد من التصميمات لعروض فنية من المقرر تقديمها منذ خروج الموكب من المتحف المصري بالتحرير، وانطلاقه ليجوب شوارع القاهرة العريقة حتى الوصول إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط،كما من المقرر وضع عددًا من المواد الدعائية لتزيين الشوارع والميادين الممتدة على طول خط سير الموكب.وحسب وزارة الآثار فستتم عملية نقل المومياوات الملكية وفقًا لإجراءات محددة تراعى فيها كل معايير الأمان والسلامة المتبعة عالميًا فى نقل القطع الأثرية، وذلك من خلال وضعها داخل وحدات تعقيم مجهزة بأحدث الأجهزة العلمية، وتحميلها بعد ذلك على عربات تم تصميمها وتجهيزها خصيصًا لذلك الحدث، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة المومياوات، وضمان تنفيذ الاحتفالية بما يليق بعظمة الحضارة المصرية القديمة.وعن أهمية نقل المومياوات إلى متحف الحضارة أوضح خبير الآثار صالح ذكي للدستور أن لنقل المومياوات، من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة عدد من المزايا يأتي أولها في كونها بذلك تمثل عنصر جاذب للسياحة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.بالإضافة إلى انعكاس هذا النقل على حالة المومياوات لاستخدام التعقيم اللازم للحفاظ عليها بالمتحف، بالإضافة لاستخدام المخازن واستعمال بها أسلوب الضغط المستمر وأسلوب الكباسيل مما يؤدي للحفاظ على المومياء داخله.وأوضح صالح كذلك أن متحف الحضارة وصل إلى مستوى عال من استخدام التكنولوجيا فهو من أكثر المتاحف المجهزة على مستوى العالم وذلك للقدرة الفائقة به على التحكم في عدة أشياء مثل درجة الحرارة والرطوبة والتكثيف كذلك الأشعة في العرض،كما يتم التحكم أيضًا في الفاترينة.يُذكر أنه فى 5 أبريل 2019، قال وزير الآثار، خالد العناني أن الوزارة تستعد لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة، فى حدث عالمى وموكب عسكرى، لما لها من أهمية كبرى لا تقل عن تمثال رمسيس عندما تم نقله إلى بهو المتحف الكبير، موضحًا أنه تم شراء جهاز مخصص للمومياوات، للحفاظ عليها.وفى 4 مايو 2019، أكد عالم الآثار الدكتور زاهى حواس إن وزارة الآثار ستقوم بنقل المومياوات الملكية فى موكب عالمى من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، فى 15 يونيو 2019.أما في 17 يونيو الماضي تم عقد الاجتماع التنسيقى الثانى لمناقشة إجراءات نقل المومياوات والتوابيت الملكية من مكان عرضها الحالى بالمتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك بمقر متحف الحضارة.وفى 24 يونيو الماضي، أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على أهمية الاستعداد للحدث العالمى بنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارات بمصر القديمة.وأكد المحافظ بأنه يتم الاستعداد منذ ذلك الوقت لهذا الحدث وذلك بتحديد خط السير والعمل على إظهاره بالمظهر اللائق بالعاصمة من إعادة طلاء واجهات كافة العقارات المطلة على خط السير وكذلك رفع كفاءة الطرق بإعادة الرصف واستكمال الأرصفة وطلاء الدورات، بالإضافة إلى صيانة الكبارى مع إعادة طلاء أجسامها وباطنها وأعمدتها، وتنسيق المسطحات الخضراءوزراعتها، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة وإعادة التخطيط المرورى لكل الشوارع.وفي 10 يوليه، بدأت أجهزة محافظة القاهرة بالمنطقة الجنوبية، أعمال تطوير ورفع كفاءة مسار نقل المومياوات الملكية ضمن خطة تطوير المنطقة ووضعها على خريطة السياحة.كما أعلن اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بدء أعمال دهان العقارات والكبارى التى تقع بخط سير نقل المومياوات الملكية، مشيرا إلى أن الأعمال شملت رفع المخلفات من أسطح المبانى والمنشأت الحكومية وطلاء واجهات العقتارات بمنطقة الفسطاط الواقعة على خط السير.بالإضافة إلى ذلك تم رفع الإشغالات الموجودة أمام مشروع الفواخير، وكذلك استكمال الباكيات الحديدية بالجزيرة الوسطى أسفل كوبرى العاشر بمنطقة بطن البقرة وطلائه.وفى 4 أغسطس، أكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم الانتهاء من طلاء 47 عقارًا، يمين ويسار مسجد عمرو بن العاص فى اتجاه الكورنيش، بنطاق حى مصر القديمة، وذلك ضمن خذة تطوير خط سير نقل المومياوات الملكية "22 مومياء" من المتحف المصري، لمتحف الحضارات فى مصر القديمة.