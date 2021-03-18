وفاة 7 مصابين بكورونا في القليوبية

سجلت محافظة القليوبية وفق بيانات مديرية الصحة بالقليوبية، وفاة 7 حالات بمضاعفات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، اليوم، بمستشفيات المحافظة من بينهم 3 سيدات.وبحسب المصدر، فإن مستشفى قها للعزل الصحي سجل اليوم 4 حالات وفاة، بينما سجل مستشفى بنها التعليمي حالتي وفاة ومستشفى كفر شكر المركزي حالة وفاة واحدةوتابعت البيانات أن المتوفين تراوحت أعمارهم بين 93 عامًا و52 عامًا، وأنهم كانوا محجوزين داخل العناية المركزة وعلى أجهزة التنفس الصناعي.