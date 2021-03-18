رحيل شاكر عبدالحميد العصامى الأخير

الأخبار والبيانات وصفحات التواصل الاجتماعي والهواتف التى تدق كلها تقول إن ثمة خبر حزين معلن، خسارة لم نكن نتوقعها، فراغ كبير سيواجهنا سننتظر كثيرا من يشغله.الخبر يشير لرحيل وزير الثقافة الأسبق الدكتور شاكر عبد الحميد، من يعرف شاكر عبد الحميد، سيكون لديه اليقين أن مشواره لا يحتاج إلى الألقاب فهو واحد منا، وأحد كبار العرابين للثقافة العربية، لا يمكن لباحث في النقد العربي إلا أن يقف طويلا عند اسمه كباحث وناقد ومترجم وصاحب أفكار ورؤى مغايرة عماهو سائد في عالم النقد الإبداعي.يمثل الراحل شاكر عبدالحميد غالبية مثقفي مصر الحقيقيين، وأحد أبرز المفكرين والكتاب والنقاد.كثيرة هي اللقاءات التى جمعت الصحافة بالراحل دكتور شاكرعبد الحميد، بصفته العالم والمفكر والناقد والمترجم والباحث، كان حضوره دائمًا طاغيًا على كل من حوله، بذكائه الفطري في إدارة الحوارات والمناقشات الثقافية، وذلك عبر طرح رؤيته وأفكاره تجاه ما يجري في المشهد الثقافي في جميع مجالاته النقدية والإبداعية.وخير نموذج على وصف رحلة الفقيد ما كتبه الكاتب الصحفي أسامة الرحيمي تحت عنوان "عصامية شاكر عبد الحميد ستشفي".يقول الرحيمي: عرفت دكتور شاكر عبد الحميد (أستاذ علم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون، ووزير الثقافة الأسبق) بصحبة الصديق هشام قشطة قبل 25 سنة تقريبا، كان وقتها أستاذًا دؤوبًا بآداب القاهرة، وتآلفت أرواحنا من اللحظات الأولى، وأهداني كتبه الأولى، منها "العملية الإبداعية في التصوير"، و"السهم والشهاب" (نقد في القصة والرواية)، و"دراسات نفسية في التذوق الفني"، و"الأسس النفسية للإبداع الأدبي في القصة القصيرة"، و"الأدب والجنون"، و"الحلم والرمز والأسطورة"، وهي كتب نقدية ممتعة، وواضحة، قرأتها على مراحل باهتمام لأعرفه جيدا، فانطبع في قلبي أنه عصاميّ كبير، في الحياة، وفي النقد.ويستطرد: فهو ابن أسرة مكافحة في ديروط الشريف، بأسيوط، غادرهم بعد الثانوية العامة وحيدا إلى جامعة القاهرة، ولا يملك من حطام الدنيا شيء غير دأبه ويقظته، وناضل بالمعنى العميق للكلمة ليجد لنفسه موطئ قدم في التعليم والقاهرة الجافية مع الضعاف، وأنجز كليّته بتفوق، سمح له استكمال دراسته العليا للماجستير والدكتوراه بثقة واقتدار، واختط لنفسه طريقا خاصة في قراءة الأعمال النقدية لا تشبه السائد، من زاوية "علم نفس الإبداع" تسمح له بقراءة كل الرموز، والغوص في نفوس الشخصيات، والتقاط كل ما يصادفه من تشابهات وتشابكات ومفارقات في النصوص، وأبنيتها الفنية، ليصنع منها خلفية مدهشة، تبدو معها الرواية أو المجموعة القصصية أو الديوان الشعري لا تصلح بعين من يتلقاها إلاَّ على ضوء تفسيره هذا. واستدلالاته ومضامينه التي ينتهي إليها في رؤاه تجعل الإبداع يبدو أجمل وأرحب وأبسط، ويحبّبه إلى الناس.