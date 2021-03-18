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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ضبط محاولة تهريب نقد أجنبي بجمارك مطار القاهرة

الخميس 18/مارس/2021 - 11:23 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع مدير الجمرك بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار من ضبط تهريب نقد أجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط السعودية القادمة من الدمام اشتبه عماد سيد حسين مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر في راكب مصري قادم من السعودية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفي.

وبالعرض على صبحى ربيع مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من وائل امبابي مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب وتامر عبد الله ووليد صبري مأمورا الجمرك لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، حيث تبين بالتفتيش الذاتي وجود 277 ألف و500 ريال سعودي داخل حقيبة صغيرة خبأها الراكب على وسطه أسفل ملابسه.

وقرر صبحي ربيع مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية ومنح الراكب الكمية المسموح بها قانونا وقدرها 37750 ريال وهو ما يوازي الـ10 آلاف دولار المصرح بهم وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 17 لسنة 2021 ضد الراكب بالباقي بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي الذي أحال الراكب للنيابة المختصة للتحقيق.

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