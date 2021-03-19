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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحفى يمنى: الحوثى تثير هلع المواطنين بالطائرات المسيرة

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:24 ص
جريدة الدستور
سميرة إبراهيم
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وجهت ميليشيات جماعة الحوثي العديد من هجماتها ضد المملكة العربية السعودية باستخدام الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تأجيجها الأوضاع داخل اليمن.

في ذلك السياق، قال علي سالم الصحفي اليمني، إنه في خضم الاحتجاجات المتصاعدة في عدن، وصل المتظاهرين إلى قصر المعاشيق، مقر حكومة المناصفة بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وظهرت طائرات مسيرة فوق قصر المعاشيق لتثير الخوف والهلع في نفوس المواطنين.

وأضاف سالم في تصريح لـ"الدستور":"لم يكشف عن مصدر هذه الطائرات، إنما ذهبت التكهنات حول جماعة الحوثي، وما تمتلكه من صواريخ وطائرات مسيرة ضربت بها بعض الأماكن الاستراتيجية في عدن، ومعسكر العند في محافظة لحج، والتي خلفت عدد من القتلى".

وتابع: "هذه الطائرات المسيرة تأتي كدعم مباشر من الحليف الاستراتيجي لجماعة الحوثيين في اليمن، والمتمثل في إيران، التي تحاول زعزعة الأنظمة الحاكمة في المنطقة العربية اجمالًا، وتأتي السعودية كأحد الأهداف، إذ ضربت الطائرات المسيرة العمق السعودي، واستهدفت مواقع مدنية، وأخرى حساسة أدت لشلل في بعض مطارات المملكة".

وأكد سالم أن المليشيات الإرهابية لم تكتف باستهداف المواقع الحيوية الحساسة في السعودية، بل امتدت أياديها صوب طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية بارهابها، ونشر الألغام البحرية بشكل عشوائي مهددة الأمن الإقليمي والدولي، وسط تراخ وصمت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح: "دأب الحوثيين على توجيه صواريخهم باتجاه السعودية وطائراتهم المسيرة منذ حوالي عامين، في ظل حرب عبثية يدفع ثمنها الشعب اليمني المغلوب على أمره".

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