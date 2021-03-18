«القوى العاملة» تطلب مساعدين إنتاج وموظفين أعمال كتابية

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات المنظفات المنزلية بالعاشر من رمضان، براتب يصل إلى 2250 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة مساعدين إنتاج براتب 2250 جنيه، وموظفين أعمال كتابية على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، براتب 2200 جنيه.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 015364968، والتواصل مع المدير المسئول محمد محمد سليم، أو التوجه لمقر الشركة في شارع النيل، المنطقة الصناعية الثانية، B2، العاشر من رمضان.