شاكر عبدالحميد: يحيى الطاهر عبدالله كان جواز مروري للكتابة

كثير من الحوارات التي أجرتها «الدستور» مع وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد الذي غيبه الموت مساء اليوم عن عمر ناهز 69 عامًا، وفي حوار منها ذكر عبد الحميد كيف كانت بدايته مع الكتابة وكيف كان يحيى الطاهر عبدالله جواز مروره؟يقول شاكر:" قبل 1978 لم أكن أعرف الأدباء، كنت قد قرأت للكثيرين وحصلت على دبلوم علم النفس التطبيقي، لكن لم تكن لي علاقات شخصية بالكتاب.يواصل الوزير الراحل:" كان أول كتاب لي بعنوان السهم والشهاب ونشر 1987، وهو عنوان لدراسة كتبتها عن يحيي الطاهر عبدالله، وهناك مقولة للكاتب الفرنسي الكبير"موباسان" يقول فيها "دخلت الأدب كَسَهم، وخرجت منه كالشهاب"، وذلك ينطبق على يحيي الطاهر عبدالله.ويؤكد عبدالحميد:" الكتاب يحتوي على عشرين دراسة، وبدأت التفاعل مع الندوات وبعد ذلك رحت انشر هنا وفي العراق في مجلات الطليعة وغيرها، وكانت الدكتوراه عن الإبداع في الرسم، فدخلت إلى عالم الفن التشكيلي من حامد ندا وبيكار إلى أصغرهم في ذلك الوقت صلاح عنان، وأنا من المؤمنين بوحدة الفنون ومعرفة المجالات الأخرى يثري التجربة الإبداعية.