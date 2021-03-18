نيرمين الفقي تكشف سر غيابها عن الفن لسنوات

كشفت الفنانة نيرمين الفقي، سر غيابها عن الساحة الفنية لسنوات، مؤكدة أن مرض والدتها منعها من الظهور.





وأضافت خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية CBC: "اضطررت للبقاء برفقة والدتي طوال فترة مرضها حتى توفيت، واكتشفت بعدها أن الفنان بمجرد الاختفاء أو يحدث له ظرف شخصي فإنه ينسى ولا يجد حوله أحد، وتساءلت معقول مفيش حد يسأل".





وتابعت: "الذين وقفوا إلى جانبي خلال أزمة والدتي هما شيرين وحنان شوقي وأشكرهما كثيرًا لأنهما صنعا معها فيديو ما زالت أشاهده إلى الآن وأتذكرها".