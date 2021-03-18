نقابة المحامين في السويس تصدر 3 قرارات

أعلنت نقابة المحامين في السويس خلال اجتماعها الطارئ اليوم 3 قرارات مهمة.وأوضح البيان الصادر عن نقابة محاميي السويس اليوم، أن مقر نقابة المحامين الفرعية بالسويس، شهد اجتماعا طارئا انعقد برئاسة أشرف فاروق عربي نقيب المحامين بالسويس.وأضاف أن الاجتماع تقرر خلاله 3 قرارات وهي إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية على أن يتبع نقابة المحامين الفرعية بالسويس، وتشكيل لجنة مسئولة عن الصندوق من المحامين المتطوعين، ووضع لائحة واضحة لألية عمل اللجنة وفق ما نظمه قانون المحاماة.وأكد أن اللجنة ستتشكل كالأتي أشرف فاروق رئيسا للجنة وسمير عبد ربه مقررا وحبيبه البقرى أمينا للصندوق، عمرو غريب سكرتيرا للصندوق ومجدي عاشور مسئولا للإعلام، وعضوية أحمد إبراهيم وأسامة الباز وإيناس على وعمرو نخلة وعلى خليفة ومصطفى عبده وسعيد جاب الله.