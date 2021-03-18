«خسارة فادحة».. مثقفون ينعون شاكر عبد الحميد

توفي منذ قليل الدكتور ووزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد، الذي تولى وزارة الثقافة أواخر عام 2011.



وبمجرد انتشار الخبر انقلبت وسائل السوشيال ميديا إلى مأتم عزاء كبير في حب شاكر عبد الحميد، ونعاه المثقفون على صفحاتهم الشخصية.



إبراهيم عبد المجيد

كتب الروائي إبراهيم عبد المجيد: «آه ياربي آه.. آه ياشاكر آه.. ليه تمشي ليه ياحبيبي.. ليه ياربي ليه.. الأوغاد في كل مكان والاخيار تمشي.. ليه ليه ليه ياربي.. كان املي بسيط ياربي أشرب قهوة معاه بس والله والله بس والله بس.. والله ماكانت كتير.. سامحني يارب مش قادر مش قادر.. مش قادر.. شاكر عبد الحميد كان الحياة.. كان الشارع اللي بامشي فيه وكان الفضاء اللي بابص عليه.. وكان وكان وكان يارب.. يارب سامحني مش قادر».



وحيد الطويلة

وكتب الروائي الكبير وحيد الطويلة: «بكى د. شاكر عبد الحميد على غياب فتحي عبدالله.. ثم دخل المستشفى وغادر.. الصديق الغالي.. العلامة.. الناقد الواعي.. المناصر.. المحب.. بطيف خفيف على الروح.. بحضور خفيف على القلب.. الكريم.. المربت على الجميع.. ألف رحمة ونور ويا مليون خسارة يا شاكر».



سعيد توفيق

وكتب الدكتور وأستاذ الفلسفة سعيد توفيق: «يعجز اللسان عن الكلام.. رحل شاكر عبد الحميد».



شعبان يوسف

وكتب الناقد والشاعر شعبان يوسف: «مع السلامة مع السلامة.. رفيق الطريق والحياة والعمر، دكتور شاكر عبد الحميد».

